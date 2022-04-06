ФИФА разрешила Кочергину играть за новый клуб - вингер в одностороннем порядке разорвал контракт с Зарей

Не так давно Владислав Кочергин официально покинул "Зарю", подписав контракт с "Ракувом". Продолжают всплывать новые подробности перехода.

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По данным ТаТоТаке, ФИФА дала добро Кочергину выступать за новую команду. Загвоздка была в том, что Владислав в одностороннем покинул "Зарю", разорвав контракт.

Луганчане не давали сделку на переход. Контракт Кочергина истекал летом 2022-го года.

На выходных "Ракув" сыграет против клуба "Шленск". Украинец может провести первую игру.