ФИФА разрешила Кочергину играть за новый клуб - вингер в одностороннем порядке разорвал контракт с Зарей
Луганчане не давали добро на переход
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Не так давно Владислав Кочергин официально покинул "Зарю", подписав контракт с "Ракувом". Продолжают всплывать новые подробности перехода.
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По данным ТаТоТаке, ФИФА дала добро Кочергину выступать за новую команду. Загвоздка была в том, что Владислав в одностороннем покинул "Зарю", разорвав контракт.
Луганчане не давали сделку на переход. Контракт Кочергина истекал летом 2022-го года.
На выходных "Ракув" сыграет против клуба "Шленск". Украинец может провести первую игру.
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