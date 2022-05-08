Ярмоленко начнет в запасе матч против команды, уже вылетевшей из АПЛ

"Норвич" и "Вест Хэм" встретятся в очном противостоянии в чемпионате Англии. Классически для Андрея Ярмоленко матч АПЛ он начнет со скамьи для запасных.

В этом сезоне он всего раз появлялся в основном составе – 24 апреля против “Челси”. После этого он провел всего 14 минут на поле в трех встречах (10 – с “Арсеналом” и четыре – с “Айнтрахтом”). На счету Ярмоленко три гола во всех турнирах.

Отметим, что “Вест Хэм” продолжает бороться за еврокубки, находясь на седьмом месте в турнирной таблице, что позволяет принять участие в квалификации Лиги конференций следующего сезона. От шестого МЮ "молотобойцев" отделяет шесть очков и два матча в запасе. А "канарейкам" уже не нужно ничего - они досрочно покинули АПЛ.

Поединок между “Норвичем” и “Вест Хэмом” начнется в 16:00.