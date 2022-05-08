Лунин выйдет в старте Реала на дерби с Атлетико
Первый матч Андрея в текущей Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в основном составе "Реала" на матч 35-го тура Ла Лиги против "Атлетико", который начнется в 22:00 по Киеву.
"Сливочные" уже гарантировали себе чемпионство неделю назад, что позволило Карло Анчелотти провести некоторую ротацию. Так, в запасе остались Куртуа, Модрич, Бензема и Винисиус.
Для Лунина дерби с "Атлетико" будет первым матчем в Ла Лиге с 18 мая 2019-го, когда он еще играл за "Леганес" на правах аренды.
В текущем сезоне украинец выходил на поле лишь дважды в Кубке короля - с "Эльче" (2:1) и "Алькояно" (3:1). Во всех остальных матчах Анчелотти ставил в основу Куртуа.
¡Nuestro ???????? inicial @Atleti! @UnicajaBanco | #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/ma06dNgt7o— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2022
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