Хет-трик плюс ассист. Украинский форвард выдал феерический матч в Грузии

Украинский нападающий "Динамо"Тбилиси Станислав Беленький принял участие в матче 12-го тура чемпионата Грузии против "Сиони" (7:3).

23-летний украинец вышел в старте и отыграл на поле все 90 минут. За это время Беленький забил три мяча и отметился результативной передачей.

Беленький перешел в тбилисское "Динамо" в декабре 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей за грузинскую команду, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.

Напомним, что ранее Беленький играл за донецкий "Олимпик", львовский "Рух", словацкую "Дунайску Стреду", польский "Заглембе" Сосновец и "Динамо" Брест.