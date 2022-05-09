Хет-трик плюс ассист. Украинский форвард выдал феерический матч в Грузии
Украинец приобщился к разгромной победе своей команды
Фото: DINAMOTB
Украинский нападающий "Динамо"Тбилиси Станислав Беленький принял участие в матче 12-го тура чемпионата Грузии против "Сиони" (7:3).
23-летний украинец вышел в старте и отыграл на поле все 90 минут. За это время Беленький забил три мяча и отметился результативной передачей.
Беленький перешел в тбилисское "Динамо" в декабре 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей за грузинскую команду, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.
Напомним, что ранее Беленький играл за донецкий "Олимпик", львовский "Рух", словацкую "Дунайску Стреду", польский "Заглембе" Сосновец и "Динамо" Брест.
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