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Хет-трик плюс ассист. Украинский форвард выдал феерический матч в Грузии

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Украинец приобщился к разгромной победе своей команды

Хет-трик плюс ассист. Украинский форвард выдал феерический матч в Грузии

Фото: DINAMOTB

Новина українською

Украинский нападающий "Динамо"Тбилиси Станислав Беленький принял участие в матче 12-го тура чемпионата Грузии против "Сиони" (7:3).

23-летний украинец вышел в старте и отыграл на поле все 90 минут. За это время Беленький забил три мяча и отметился результативной передачей.

Беленький перешел в тбилисское "Динамо" в декабре 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей за грузинскую команду, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.

Напомним, что ранее Беленький играл за донецкий "Олимпик", львовский "Рух", словацкую "Дунайску Стреду", польский "Заглембе" Сосновец и "Динамо" Брест.

Читайте также"Это шаг вперед для меня". Беленький - о своем трансфере в Динамо Тбилиси

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В статье: Динамо (Тбилиси) Станислав Беленький
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