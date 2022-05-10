Миколенко вошел в топ-5 украинских легионеров, забивавших в АПЛ

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко пополнил число украинцев, которым удавалось забивать мячи в матчах английской Премьер-лиги.

В воскресенье, 8 мая наш соотечественник отличился дебютным голом в ворота "Лестера" (2:1) в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Таким образом, 22-летний защитник стал 5-м украинский легионером, забивавшем на Туманном Альбионе.

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До Миколенко таким достижением отмечались - Сергей Ребров ("Тоттенхэм", 59 матчей,10 голов), Андрей Шевченко("Челси", 48 матчей, 9 голов), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", 64 матча, 8 голов) и Андрей Воронин ("Ливерпуль", 27 матчей, 5 голов).

К слову, для Виталия Миколенко этот матч стал юбилейным - дестяым в составе "ирисок".

Добавим, что другой украинец Александр Зинченко провел в АПЛ уже 73 поединка, но забитым голом в них так и не отличился. Но на счету футболиста "Ман Сити" шесть результативных передач.