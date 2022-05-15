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Сикан вернулся после дисквалификации и выйдет в старте на финальный матч Ганзы в сезоне

Наши за границей
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Второй его поединок с первых минут в Германии

Сикан вернулся после дисквалификации и выйдет в старте на финальный матч Ганзы в сезоне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках последнего, 34-го, тура второй германской Бундеслиги "Ганза" Росток примет дома "Гамбург". В стартовом составе хозяев выйдет украинский нападающий Данило Сикан.

Он впервые за четыре матча появился в заявке, так как был дисквалифицирован из-за прямой красной карточки в поединке против Регенсбурга 17 апреля.

Это будет его второе появление в старте за период аренды в немецкий клуб. В общем, в его активе на данный момент один гол и один ассист в 10-ти матчах.

Отметим, что в то время как Ганза спокойно себя чувствует в нижней части турнирной таблицы, Гамбург продолжает бороться за возвращение в Бундеслигу. Сейчас "динозавры" идут на третьем месте в чемпионате, имея возможность еще "заскочить" на второе место, которое дает прямую путевку дивизионом выше, или удержать бронзу, позволяющую сразиться с "Гертой" в стыках.

Встреча начнется в 16.30.

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В статье: Ганза (Росток) Даниил Сикан
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