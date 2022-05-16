Отразил пенальти - получил признание. Лунин - в сборной тура Ла Лиги
Кипер стал героем "Реала" в матче Примеры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин вошел в сборную 37-го тура чемпионата Испании по версии авторитетного издания Whoscored.
23-летний украинец получил от статического портала оценку 8.2. Напомним, в матче с "Кадисом" (1:1) Лунин пропустил гол, однако во втором тайме сумел выручить команду, отразив пенальти. По окончанию встречи, кипер был признан лучшим игроком поединка.
Эта игра стала для украинского футболиста второй в футболке "сливочных" в рамках Примеры. Отметим, что Лунин - единственный представитель "Реала", который попал в 11-ку лучших футболистов.
???????? La Liga Team of the Week pic.twitter.com/YpaQI6DwQj— WhoScored.com (@WhoScored) May 16, 2022
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