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Отразил пенальти - получил признание. Лунин - в сборной тура Ла Лиги

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Кипер стал героем "Реала" в матче Примеры

Отразил пенальти - получил признание. Лунин - в сборной тура Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин вошел в сборную 37-го тура чемпионата Испании по версии авторитетного издания Whoscored.

23-летний украинец получил от статического портала оценку 8.2. Напомним, в матче с "Кадисом" (1:1) Лунин пропустил гол, однако во втором тайме сумел выручить команду, отразив пенальти. По окончанию встречи, кипер был признан лучшим игроком поединка.

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Эта игра стала для украинского футболиста второй в футболке "сливочных" в рамках Примеры. Отметим, что Лунин - единственный представитель "Реала", который попал в 11-ку лучших футболистов.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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