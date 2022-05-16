Отразил пенальти - получил признание. Лунин - в сборной тура Ла Лиги

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин вошел в сборную 37-го тура чемпионата Испании по версии авторитетного издания Whoscored.

23-летний украинец получил от статического портала оценку 8.2. Напомним, в матче с "Кадисом" (1:1) Лунин пропустил гол, однако во втором тайме сумел выручить команду, отразив пенальти. По окончанию встречи, кипер был признан лучшим игроком поединка.

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Эта игра стала для украинского футболиста второй в футболке "сливочных" в рамках Примеры. Отметим, что Лунин - единственный представитель "Реала", который попал в 11-ку лучших футболистов.