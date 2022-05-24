Зинченко: Моя миссия - говорить и показывать миру, что происходит в Украине

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями после чемпионства в АПЛ, о войне россии против родной страны, а также о предстоящем матче против Шотландии.

– Незабываемые эмоции, но я не могу долго радоваться, потому что я живу с ситуацией, которая сейчас находится в нашей стране. Такие моменты быстро пролетают. Да, мы выиграли титул АПЛ, который очень важен для клуба и меня, но я не могу долго радоваться, потому что всегда думаю о наших людях, об украинцах, об Украине. Всей душой и сердцем переживаю за них. Сейчас все клубные дела позади, нужно переключаться на сборную и делать свое дело.

– Какая твоя миссия, какова твоя нефутбольная жизнь в Манчестере?

– На этот вопрос очень хорошо ответил Андрей Шевченко. Я держал автомат в руках 1-2 раза. Я не знаю, буду ли я полезен своей стране с автоматом в руках, но я чувствую, что моя миссия – это говорить вместе со своей аудиторией, которую я имею в инстаграме. Я должен говорить всему миру, показывать и освещать все, что происходит в Украине. Я очень горжусь, что я – украинец. Когда я держу флаг Украины в руках или накрываю им свою спину – это незабываемые эмоции. Это то, что нужно делать каждому украинцу, прославляющему нашу страну в каждом уголке мира.

– Что говорили тебе одноклубники, когда подходили к тебе после чемпионства?

– Они говорили мне оставаться сильным, что я сильный. Поддержку, которую я испытываю в течение трех месяцев, я никогда не забуду. Я очень благодарен им за нее. Каждый англичанин, и не только англичане, а многие люди из разных уголков мира, даже школьники, подходят ко мне в магазине и говорят, что молятся за мою страну и ее людей. Это очень приятно.

– Когда привезешь чемпионский кубок в Украину?

– 100% привезу. Я сделаю это при первой возможности.

– Твои родные в Украине в безопасности?

– Да. Они в безопасности, но ты никогда не знаешь, что может случиться.

– Какие были эмоции после 0:2?

– Я вышел на второй тайм и играл только 25 минут до второго пропущенного мяча, а ребята 75. Они были расстроены, как и я. Но я не верил в это до конца, потому что я знал, что это будет наш титул. В футболе, как и в жизни, ты должен до конца верить в то, что ты делаешь, и в себя самого.

– Какое настроение перед матчем с Шотландией?

– Настроение боевое. Не думаю, что должны быть вопросы про мотивацию. Для меня это будет один из матчей моей жизни. Каждый из нас будет бороться и отдавать себя не на 100%, а на все 200%, – сказал Зинченко в комментарии "Сніданок з 1+1".