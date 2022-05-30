Тренер Ракува рассчитывает на Кочергина. За полгода украинец отыграл лишь 50 минут
Будет шанс заиграть в следующем сезоне
Фото: RKS Raków Częstochowa
Тренера польского "Ракува" Марек Папшун дал однозначный ответ касательно будущего Владислава Кочергина в его команде.
"Кочергин обязательно останется с нами. Это наш игрок, с которым мы подписали долгосрочный контракт", - заявил Папшун.
Владислав перешел в "Ракув" зимой 2022-го. Пока в Польше он далек от места в основе - на его счету лишь 50 сыгранных минут. Зато он стал обладателем кубка Польши.
Ранее сообщалось, что экс-форвард "Динамо" Илья Шкурин покинет "Ракув".
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Источник:Weszło
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