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Тренер Ракува рассчитывает на Кочергина. За полгода украинец отыграл лишь 50 минут

Наши за границей
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Будет шанс заиграть в следующем сезоне

Тренер Ракува рассчитывает на Кочергина. За полгода украинец отыграл лишь 50 минут

Фото: RKS Raków Częstochowa

UA-Футбол
Новина українською

Тренера польского "Ракува" Марек Папшун дал однозначный ответ касательно будущего Владислава Кочергина в его команде.

"Кочергин обязательно останется с нами. Это наш игрок, с которым мы подписали долгосрочный контракт", - заявил Папшун.

Владислав перешел в "Ракув" зимой 2022-го. Пока в Польше он далек от места в основе - на его счету лишь 50 сыгранных минут. Зато он стал обладателем кубка Польши.

Читайте такжеПервый трофей Кочергина. Ракув - обладатель кубка Польши

Ранее сообщалось, что экс-форвард "Динамо" Илья Шкурин покинет "Ракув".

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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Источник:
Weszło

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