Тренер Ракува рассчитывает на Кочергина. За полгода украинец отыграл лишь 50 минут

Тренера польского "Ракува" Марек Папшун дал однозначный ответ касательно будущего Владислава Кочергина в его команде.

"Кочергин обязательно останется с нами. Это наш игрок, с которым мы подписали долгосрочный контракт", - заявил Папшун.

Владислав перешел в "Ракув" зимой 2022-го. Пока в Польше он далек от места в основе - на его счету лишь 50 сыгранных минут. Зато он стал обладателем кубка Польши.

Ранее сообщалось, что экс-форвард "Динамо" Илья Шкурин покинет "Ракув".