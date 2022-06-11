Игнатенко: Если Бордо захочет выкупить меня, буду рад остаться
Украинец собирается остаться в Европе
Фото: L`Equipe
Полузащитник сборной Украины Даниил Игнатенко прокомментировал информацию о желании "Бордо" подписать с ним полноценный контракт:
"Во Франции мне сразу дали репетитора по французскому языку. Очень сложный язык, но понемногу изучаю. Трудно пока что-то сказать, потому что в голове еще английский, с помощью него общаюсь с ребятами. Если останусь в "Бордо", то уже начну активнее работать над по-французски Это важно и для меня, и для клуба.Показать, что мне не безразлично.
Все зависит от "Бордо". Если они захотят меня выкупить, я буду очень рад остаться. Хочу играть в Европе. Это, думаю, мечта любого футболиста. Выступления в топ-5 лиге за тобой наблюдают очень много клубов, открываются много возможностей. Поехать даже в ту же Англию. Это топ-1 чемпионат, для меня вообще играть там – мечта. Повторюсь, все зависит от "Бордо". Мне придется только еще больше работать, чтобы поехать куда-нибудь дальше", – сказал Игнатенко.
Как известно, по итогам сезона 2021/22 "Бордо" вылетел во второй дивизион Франции.
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