Игнатенко: Если Бордо захочет выкупить меня, буду рад остаться

Полузащитник сборной Украины Даниил Игнатенко прокомментировал информацию о желании "Бордо" подписать с ним полноценный контракт:

"Во Франции мне сразу дали репетитора по французскому языку. Очень сложный язык, но понемногу изучаю. Трудно пока что-то сказать, потому что в голове еще английский, с помощью него общаюсь с ребятами. Если останусь в "Бордо", то уже начну активнее работать над по-французски Это важно и для меня, и для клуба.Показать, что мне не безразлично.

Все зависит от "Бордо". Если они захотят меня выкупить, я буду очень рад остаться. Хочу играть в Европе. Это, думаю, мечта любого футболиста. Выступления в топ-5 лиге за тобой наблюдают очень много клубов, открываются много возможностей. Поехать даже в ту же Англию. Это топ-1 чемпионат, для меня вообще играть там – мечта. Повторюсь, все зависит от "Бордо". Мне придется только еще больше работать, чтобы поехать куда-нибудь дальше", – сказал Игнатенко.