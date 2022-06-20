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Костышин: Ни для кого не секрет, что если бы Казахстан поддержал Россию, мы бы уехали

Наши за границей
(2 голосов)

Сейчас Костышин работает с тамошней командой

Костышин: Ни для кого не секрет, что если бы Казахстан поддержал Россию, мы бы уехали

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер казахстанского клуба "Акса" Руслан Костышин рассказал о местном отношении к Украине и России на фоне военных действий.

"Я так особо не общаюсь. Знаю, что в Павлодаре меня поддерживают. Я прекрасно понимаю, что в Казахстане преобладают "ОРТ" и "РТР", но у меня есть ощущение, что казахстанский народ болеет за Украину. В Павлодаре у меня везде поддержка, не было ни одной истории, чтобы кто-то сказал что-то другое. Не знаю, может, на публику это не выносится, а так, в разговорах между собой, весь казахстанский народ поддерживает нашу страну.

И ни для кого не секрет, что если бы Казахстан поддержал Россию, мы бы уехали. Это было уже сказано и руководству, но Казахстан поступил по-другому. Мы тоже смотрим новости и смотрим вашего президента. Можно сказать, что он красавчик", - заявил Костышин.

Читайте такжеОфициально: Руслан Костышин возглавил клуб из Казахстана
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В статье: Руслан Костышин
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Источник:
Трибуна

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