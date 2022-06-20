Костышин: Ни для кого не секрет, что если бы Казахстан поддержал Россию, мы бы уехали

Главный тренер казахстанского клуба "Акса" Руслан Костышин рассказал о местном отношении к Украине и России на фоне военных действий.

"Я так особо не общаюсь. Знаю, что в Павлодаре меня поддерживают. Я прекрасно понимаю, что в Казахстане преобладают "ОРТ" и "РТР", но у меня есть ощущение, что казахстанский народ болеет за Украину. В Павлодаре у меня везде поддержка, не было ни одной истории, чтобы кто-то сказал что-то другое. Не знаю, может, на публику это не выносится, а так, в разговорах между собой, весь казахстанский народ поддерживает нашу страну.

И ни для кого не секрет, что если бы Казахстан поддержал Россию, мы бы уехали. Это было уже сказано и руководству, но Казахстан поступил по-другому. Мы тоже смотрим новости и смотрим вашего президента. Можно сказать, что он красавчик", - заявил Костышин.