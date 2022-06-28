Впервые после 24-го февраля. Иванисеня сыграл за российский клуб в спарринге
А когда-то выступал за сборную Украины
Фото: ФК Крылья Советов
Украинский футболист Дмитрий Иванисеня сыграл за российский клуб "Крылья Советов" в товарищеском матче.
Если верить официальному сайту самарского коллектива, хавбек провел полный первый тайм, а после вышел во втором. Его также можно заметить на одной из фотографий встречи.
После вторжения рф на территорию Украины, Иванисеня не сыграл ни одного матча за "Крылья Советов", полностью пропустив вторую часть сезона. Экс-товарищ Иванисени по "Заре" Громов говорил, что Дмитрию не дают расторгнуть контракт.
Нельзя не вспомнить, что ранее Иванисеня играл за сборную Украины. В 2019-м году он выходил на поле в игре против Эстонии.
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