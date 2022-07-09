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Богдан Милованов стал игроком португальской команды

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Богдан Милованов стал игроком португальской команды

Фейсбук Аруки/Автор невідомий

Новина українською

Украинский защитник Богдан Милованов перешел в португальскую "Аруку". Об этом сообщают официальные информационные ресурсы нового коллектива защитника.

До этого Милованов играл за хихонский "Спортинг". В общей сложности он провел в составе этой испанской команды четыре сезона. Сначала Богдан выступал в дубле "красно-белых" (42 матча), а затем и за основную команду (65 встреч).

Контракт защитника со "Спортингом" истекал летом 2024-го года. Стороны разорвали его по обоюдному согласию, но хихонцы получат процент от следующего трансфера игрока.

"Арука" выступает в чемпионате Португалии. В прошлом сезоне команда заняла 15 место и сохранила прописку в высшем дивизионе.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего украинца в 600 тысяч евро.

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В статье: Спортинг (Хихон) Ароука Богдан Милованов
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.07.2022 в 09:37
Неплохой игрок если заиграет есть шансы на повышение поехать через пару лет
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