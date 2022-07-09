Богдан Милованов стал игроком португальской команды
Сменил испанский чемпионат на соседний
Фейсбук Аруки/Автор невідомий
Украинский защитник Богдан Милованов перешел в португальскую "Аруку". Об этом сообщают официальные информационные ресурсы нового коллектива защитника.
До этого Милованов играл за хихонский "Спортинг". В общей сложности он провел в составе этой испанской команды четыре сезона. Сначала Богдан выступал в дубле "красно-белых" (42 матча), а затем и за основную команду (65 встреч).
Контракт защитника со "Спортингом" истекал летом 2024-го года. Стороны разорвали его по обоюдному согласию, но хихонцы получат процент от следующего трансфера игрока.
"Арука" выступает в чемпионате Португалии. В прошлом сезоне команда заняла 15 место и сохранила прописку в высшем дивизионе.
Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего украинца в 600 тысяч евро.
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