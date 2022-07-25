  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лэмпард оценил действия Миколенко в товарищеском матче с Блэкпулом
В тренде

Лэмпард оценил действия Миколенко в товарищеском матче с Блэкпулом

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец забил гол и выполнил голевую передачу

Лэмпард оценил действия Миколенко в товарищеском матче с Блэкпулом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру украинского защитника Виталия Миколенко в товарищеском матче с "Блэкпулом" (4:2). Напомним, украинец забил гол и выполнил ассист.

"Оба фулбека сделали результативные передачи? Они должны это делать. Если мы хотим играть так, как сегодня и одновременно играть в атакующий футбол, потому что эта схема может выглядеть оборонительной, но она, по моему мнению, делает нас крепче, однако нам нужно иметь и атакующую линию, и крайние защитники играют огромную роль в этом.

Я думаю, Миколенко и Паттерсон, их стартовые позиции и проходы были хорошими. Мы озадачили соперника несколькими хорошими передачами. Многие элементы нашей модели игры сегодня были лучше, чем до сих пор в предсезонке. Поэтому мы должны продолжать работать над игрой", — сказал Лэмпард.

Читайте такжеМиколенко сделал ассист на Деле Алли в матче с Блэкпулом. Ранее Виталий забил гол
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
evertonfc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде