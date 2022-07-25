Лэмпард оценил действия Миколенко в товарищеском матче с Блэкпулом

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру украинского защитника Виталия Миколенко в товарищеском матче с "Блэкпулом" (4:2). Напомним, украинец забил гол и выполнил ассист.

"Оба фулбека сделали результативные передачи? Они должны это делать. Если мы хотим играть так, как сегодня и одновременно играть в атакующий футбол, потому что эта схема может выглядеть оборонительной, но она, по моему мнению, делает нас крепче, однако нам нужно иметь и атакующую линию, и крайние защитники играют огромную роль в этом.

Я думаю, Миколенко и Паттерсон, их стартовые позиции и проходы были хорошими. Мы озадачили соперника несколькими хорошими передачами. Многие элементы нашей модели игры сегодня были лучше, чем до сих пор в предсезонке. Поэтому мы должны продолжать работать над игрой", — сказал Лэмпард.