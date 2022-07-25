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Теперь Болгария. Эсеола нашел очередной клуб заграницей

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Теперь Болгария. Эсеола нашел очередной клуб заграницей

Фото: instagram.com/derin691

UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард Адеринсола Эсеола нашел нову команду.

Нападающий будет выступать за болгарский "Хебар". О сроках контракта не сообщается. В болгарском первенстве "Хебар" ныне едет на 12-м месте, добыв три очка в трех турах.

Последним клубом Эсеолы была полтавская "Ворскла", которую он покинул спустя полгода. За полгода в команде он отыграл 23 минуты.

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В статье: Адеринсола Эсеола
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