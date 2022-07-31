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Коваленко прошел медосмотр в Специи

Наши за границей
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Возвращение состоится уже очень скоро

Коваленко прошел медосмотр в Специи

Фото: Calcio Spezia

Новина українською

Украинский полузащитник Виктор Коваленко прошел медосмотр перед очередной арендой в “Специю”. Об этом сообщает итальянский ресурс ANSA.

Вскоре "орлята" официально объявят о возвращении Коваленко. Это будет уже его второе пришествие в "Специю", ведь весь прошлый сезон он провел в аренде с "Аталанты".

Напомним, что эта аренда будет включать опцию обязательного выкупа, если Виктор сыграет за "Специю" в 65% матчах.

Отметим, что украинский полузащитник перешел в "Аталанту" в феврале 2021 года, но с тех пор провел за "бергамасков" всего три минуты. Контракт между сторонами действителен до лета 2025-го.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Специя
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Источник:
ANSA

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