Коваленко прошел медосмотр в Специи
Возвращение состоится уже очень скоро
Фото: Calcio Spezia
Украинский полузащитник Виктор Коваленко прошел медосмотр перед очередной арендой в “Специю”. Об этом сообщает итальянский ресурс ANSA.
Вскоре "орлята" официально объявят о возвращении Коваленко. Это будет уже его второе пришествие в "Специю", ведь весь прошлый сезон он провел в аренде с "Аталанты".
Напомним, что эта аренда будет включать опцию обязательного выкупа, если Виктор сыграет за "Специю" в 65% матчах.
Отметим, что украинский полузащитник перешел в "Аталанту" в феврале 2021 года, но с тех пор провел за "бергамасков" всего три минуты. Контракт между сторонами действителен до лета 2025-го.
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