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Бывший хавбек Десны будет играть в польской четвертой лиге

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Вот это понижение в классе!

Бывший хавбек Десны будет играть в польской четвертой лиге

Фото: desna.football/ автор неизвестен

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Клуб польского 4-го дивизиона "Одра" из Водзислава-Сленски объявила о подписании двух украинцев - Кирилла Процишина и Евгения Чепурненко.

Особенно привлекает внимание Чепурненко - 32-летний хавбек много сезонов выступал в Первой лиге и был заметной фигурой в "Десне", за которую набегал 115 матчей (28 голов).

После российского вторжения Евгений уехал в казахстанский "Жетысу", где забил 6 голов в 10 матчах - и вот внезапный трансфер в польскую трясину.

Касательно Процишина, то он и раньше играл на низком уровне - бывал даже в Киргизстане и непризнанном чемпионате Крыма, который проводят российские оккупанты.

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В статье: Десна (Чернигов) Евгений Чепурненко
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