Клуб польского 4-го дивизиона "Одра" из Водзислава-Сленски объявила о подписании двух украинцев - Кирилла Процишина и Евгения Чепурненко.

Особенно привлекает внимание Чепурненко - 32-летний хавбек много сезонов выступал в Первой лиге и был заметной фигурой в "Десне", за которую набегал 115 матчей (28 голов).

После российского вторжения Евгений уехал в казахстанский "Жетысу", где забил 6 голов в 10 матчах - и вот внезапный трансфер в польскую трясину.

Касательно Процишина, то он и раньше играл на низком уровне - бывал даже в Киргизстане и непризнанном чемпионате Крыма, который проводят российские оккупанты.