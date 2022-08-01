Бывший хавбек Десны будет играть в польской четвертой лиге
Вот это понижение в классе!
Фото: desna.football/ автор неизвестен
Клуб польского 4-го дивизиона "Одра" из Водзислава-Сленски объявила о подписании двух украинцев - Кирилла Процишина и Евгения Чепурненко.
Особенно привлекает внимание Чепурненко - 32-летний хавбек много сезонов выступал в Первой лиге и был заметной фигурой в "Десне", за которую набегал 115 матчей (28 голов).
После российского вторжения Евгений уехал в казахстанский "Жетысу", где забил 6 голов в 10 матчах - и вот внезапный трансфер в польскую трясину.
Касательно Процишина, то он и раньше играл на низком уровне - бывал даже в Киргизстане и непризнанном чемпионате Крыма, который проводят российские оккупанты.
Популярное сейчас
- Снова с задержкой. 2+2 покажет еврокубковые матчи Динамо и Зари
- Среди них Кривбасс и Ворскла. Часть клубов УПЛ хотят играть в своих городах
- Бывший игрок одесского Черноморца возглавил клуб в Венгрии
- Российский тренер снова не включил игрока сборной Украины в заявку на ЛЧ
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Россия - для грустных. Из-за санкций рф может остаться без сладостей