Миколенко отыграл полностью матч против Челси
6,5 от портала WhoScored
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках первого тура чемпионата Англии "Эвертон"
В итоге "ириски" на своем поле уступили "пенсионерам" - единственный мяч в игре записал на свой счет итальянский полузащитник - чемпион Европы Жоржиньо. Хавбек реализовал пенальти на 9-й ккомпенсированой минуте ко первому тайму.
В составе хозяев поля полную встречу отыграл украинский левый защитник Виталий Миколенко. За эту игру 23-летний игрок сборной Украины получил оценку 6,5 от портала WhoScored.
В прошлом сезоне Виталий в футболке английского клуба записал на свой счет в 16 матчах один забитый мяч.
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