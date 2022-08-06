Миколенко отыграл полностью матч против Челси

В рамках первого тура чемпионата Англии "Эвертон" принимал дома лондонский "Челси".

В итоге "ириски" на своем поле уступили "пенсионерам" - единственный мяч в игре записал на свой счет итальянский полузащитник - чемпион Европы Жоржиньо. Хавбек реализовал пенальти на 9-й ккомпенсированой минуте ко первому тайму.

В составе хозяев поля полную встречу отыграл украинский левый защитник Виталий Миколенко. За эту игру 23-летний игрок сборной Украины получил оценку 6,5 от портала WhoScored.

В прошлом сезоне Виталий в футболке английского клуба записал на свой счет в 16 матчах один забитый мяч.