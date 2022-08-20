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Испанский клуб ведет переговоры с Шахтером по трансферу Матвиенко

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И с самым футболистом также

Испанский клуб ведет переговоры с Шахтером по трансферу Матвиенко

Twiiter Fabrizio Romano

Новина українською

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что испанская "Мальорка" проявляет интерес к защитнику донецкого "Шахтера" Николаю Матвиенко.

По информации источника, переговоры между сторонами продолжаются. Основная проблема – 26-летний украинец является фундаментальным защитником "горняков".

"Мальорка" работает как и с украинским клубом, так и с самим футболистом.

В прошлом сезоне Матвиенко на клубном уровне провел 23 поединка (через российскую агрессию).

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Матвиенко
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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