Испанский клуб ведет переговоры с Шахтером по трансферу Матвиенко

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что испанская "Мальорка" проявляет интерес к защитнику донецкого "Шахтера" Николаю Матвиенко.

По информации источника, переговоры между сторонами продолжаются. Основная проблема – 26-летний украинец является фундаментальным защитником "горняков".

"Мальорка" работает как и с украинским клубом, так и с самим футболистом.

В прошлом сезоне Матвиенко на клубном уровне провел 23 поединка (через российскую агрессию).