Испанский клуб ведет переговоры с Шахтером по трансферу Матвиенко
И с самым футболистом также
Twiiter Fabrizio Romano
Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что испанская "Мальорка" проявляет интерес к защитнику донецкого "Шахтера" Николаю Матвиенко.
По информации источника, переговоры между сторонами продолжаются. Основная проблема – 26-летний украинец является фундаментальным защитником "горняков".
"Мальорка" работает как и с украинским клубом, так и с самим футболистом.
В прошлом сезоне Матвиенко на клубном уровне провел 23 поединка (через российскую агрессию).
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Источник:Twitter Fabrizio Romano
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