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Коваленко впервые в сезоне сыграл за Специю

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Вышел на поле против вице-чемпиона Италии

Коваленко впервые в сезоне сыграл за Специю

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках второго тура итальянской Серии А встречались прошлогодний серебряный призер первенства “Интер” со “Специей”. В составе "орлят" впервые вышел на поле в текущем сезоне украинский полузащитник Виктор Коваленко.

Он появился в игре на 78-й минуте, заменив 25-летнего Симоне Бастони. Отметим, что за это время Коваленко только успел семь раз коснуться мяча. Хавбек вышел при счете 2:0 в пользу "Интера", а в общем матч закончился разгромом 3:0.

Это первый выход для Виктора в составе "Специи" с мая прошлого сезона. В последний раз он играл в составе "орлят" 22 мая против "Наполи". Поединок первого тура текущего чемпионата против "Эмполи" Коваленко пропустил из-за повреждений.

Напомним, что Виктор находится в “Специи” на правах годовой аренды с “Аталанты” с правом выкупа. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

Отметим, что на данный момент "орлята" занимают 10 место в турнирной таблице итальянского первенства с тремя очками в активе.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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