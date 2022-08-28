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Ракицкий поздравил Донецк с днем города: Мы процветали под флагом Украины и будем процветать

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Ракицкий поздравил Донецк с днем города: Мы процветали под флагом Украины и будем процветать

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий поздравил Донецк с Днем города:

“С днем ​​Шахтера, с днем ​​города Донецка! Мы процветали под флагом Украины и будем процветать.

Город роз расцветет снова и возродится! Любимый город, я верю, что ты устоишь и вернешься домой! Мира нам!”, - написал Ракицкий в своем Instagram.

Отметим, что на данный момент Ярослав выступает в турецкой “Аданадемиспоре”. На его счету в этом сезоне три выхода в стартовом составе, в которых он получил две желтых и одну красную карточку.

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В статье: Ярослав Ракицкий
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
28.08.2022 в 14:26
Верю в патриотизм Ярослава! Украина у него внутри!
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