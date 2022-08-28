Ракицкий поздравил Донецк с днем города: Мы процветали под флагом Украины и будем процветать
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Фото: ФК Шахтер
Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий поздравил Донецк с Днем города:
“С днем Шахтера, с днем города Донецка! Мы процветали под флагом Украины и будем процветать.
Город роз расцветет снова и возродится! Любимый город, я верю, что ты устоишь и вернешься домой! Мира нам!”, - написал Ракицкий в своем Instagram.
Отметим, что на данный момент Ярослав выступает в турецкой “Аданадемиспоре”. На его счету в этом сезоне три выхода в стартовом составе, в которых он получил две желтых и одну красную карточку.
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
28.08.2022 в 14:26
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