Ракицкий поздравил Донецк с днем города: Мы процветали под флагом Украины и будем процветать

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий поздравил Донецк с Днем города:

“С днем ​​Шахтера, с днем ​​города Донецка! Мы процветали под флагом Украины и будем процветать. Город роз расцветет снова и возродится! Любимый город, я верю, что ты устоишь и вернешься домой! Мира нам!”, - написал Ракицкий в своем Instagram.

Отметим, что на данный момент Ярослав выступает в турецкой “Аданадемиспоре”. На его счету в этом сезоне три выхода в стартовом составе, в которых он получил две желтых и одну красную карточку.