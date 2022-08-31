Коваленко выйдет в старте Специи на Ювентус
Матч стоит посмотреть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский хавбек "
Стартовые составы команд:
"Ювентус": Щенсный, Данило, Гатти, Бремер, Де Шильо, Локателли, Миретти, Рабьо, Куадрадо, Кин, Влахович.
"Специя": Дронговский, Христов, Кивиор, Николау, Хольм, Коваленко, Бурабия, Бастони, Реца, Гьяси, Нзола.
Напомним, что игра начнется в 21.45.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- МЮ уже потратил более 200 млн, Рома выиграла конкуренцию за Белотти. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Заоблачная сумма: Стало известно, сколько Шахтер хочет за Мудрика
- Агент Бущана озвучил трансферную стоимость голкипера Динамо
- Зинченко может пропустить больше одного матча Арсенала
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти