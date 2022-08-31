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Коваленко выйдет в старте Специи на Ювентус

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Коваленко выйдет в старте Специи на Ювентус

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек "Специи" Виктор Коваленко выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 4-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса".

Стартовые составы команд:

"Ювентус": Щенсный, Данило, Гатти, Бремер, Де Шильо, Локателли, Миретти, Рабьо, Куадрадо, Кин, Влахович.

"Специя": Дронговский, Христов, Кивиор, Николау, Хольм, Коваленко, Бурабия, Бастони, Реца, Гьяси, Нзола.

Напомним, что игра начнется в 21.45.

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В статье: Ювентус (Турин) Виктор Коваленко Специя
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