Украинский форвард продолжит карьеру в Румынии
Футболист нашел новый клуб
Фото: ascotelul.ro
Украинский нападающий Евгений Бохашвили в очередной раз сменил клубную прописку. На этот раз 29-летний футболист перебрался в клуб из Румынии "Оцелул".
Детали контракта с украинцем не афишируются. Трансфер состоялся на правах свободного агента, так как летом он покинул вьетнамский "Намдинь".
В Украине Бохашвили известен по выступлениям за "Днепр", львовские "Карпаты", "Волынь", "Нефтяник" и "Рух". За рубежом, Евгений успел поиграть за грузинское "Торпедо", "Минск" (Беларусь), индонезийский "Слеман", "Паханг", и "Персипуру".
"Оцелул" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Румынии. После 4-х туров команда расположилась на 5-й строчке в турнирной таблице.
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