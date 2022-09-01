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Украинский форвард продолжит карьеру в Румынии

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Футболист нашел новый клуб

Украинский форвард продолжит карьеру в Румынии

Фото: ascotelul.ro

Новина українською

Украинский нападающий Евгений Бохашвили в очередной раз сменил клубную прописку. На этот раз 29-летний футболист перебрался в клуб из Румынии "Оцелул".

Детали контракта с украинцем не афишируются. Трансфер состоялся на правах свободного агента, так как летом он покинул вьетнамский "Намдинь".

В Украине Бохашвили известен по выступлениям за "Днепр", львовские "Карпаты", "Волынь", "Нефтяник" и "Рух". За рубежом, Евгений успел поиграть за грузинское "Торпедо", "Минск" (Беларусь), индонезийский "Слеман", "Паханг", и "Персипуру".

"Оцелул" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Румынии. После 4-х туров команда расположилась на 5-й строчке в турнирной таблице.

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В статье: Евгений Бохашвили
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Источник:
ascotelul.ro

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