  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский футболист сменил один болгарский клуб на другой
В тренде

Украинский футболист сменил один болгарский клуб на другой

Наши за границей
(1 голосов)

Детали сделки неизвестны

Украинский футболист сменил один болгарский клуб на другой

Фото: bg.cska1948.bg

Новина українською

Украинский нападающий Евгений Сердюк сменил один болгарский клуб на другой. 24-летний форвард перешел из "Черно Море" в "ЦСКА 1948" из города София.

Детали соглашения не афишируются.

В минувшем сезоне Сердюк провел 21 матч за моряков во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отметился двумя результативными передачами. Ранее футболист выступал за португальские "Фатиму", "Боавишту" и "Каза Пию". У Евгения также на счету две встречи за сборную Украины U-21.

"ЦСКА 1948" лидирует в национальном первенстве, набрав 17 баллов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Сердюк ЦСКА 1948 (София)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bg.cska1948.bg

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде