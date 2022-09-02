Украинский футболист сменил один болгарский клуб на другой

Украинский нападающий Евгений Сердюк сменил один болгарский клуб на другой. 24-летний форвард перешел из "Черно Море" в "ЦСКА 1948" из города София.

Детали соглашения не афишируются.

В минувшем сезоне Сердюк провел 21 матч за моряков во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отметился двумя результативными передачами. Ранее футболист выступал за португальские "Фатиму", "Боавишту" и "Каза Пию". У Евгения также на счету две встречи за сборную Украины U-21.

"ЦСКА 1948" лидирует в национальном первенстве, набрав 17 баллов.