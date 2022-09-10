"Спорт вне политики". росСМИ попытались очернить Малиновского за его слова о войне и опозоризились
На кого это рассчитано?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российские СМИ попытались опятнать репутацию футболиста "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского, но у них это не получилось.
Украинец прокомментировал твит Боснийской федерации футбола, где было написано о решении провести товарищеский матч с россией. Руслан выложил фото разрушенного стадиона "Десны" в Чернигове и подписал с сарказмом: "Спорт вне политики. Определенно".
Sport out of politics. Sure. pic.twitter.com/ycL87NsYpF— Ruslan Malinovskyi ???????? (@malinovskyi18) September 9, 2022
российские СМИ подхватили слова Руслана и без указания источника опубликовали новость, в которой дали только цитату: "Спорт вне политики. Определенно". При этом фото разрушенного стадиона опубликовано не было, а весь посыл Руслана - полностью изменен.
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