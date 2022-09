"Спорт вне политики". росСМИ попытались очернить Малиновского за его слова о войне и опозоризились

Российские СМИ попытались опятнать репутацию футболиста "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского, но у них это не получилось.

Украинец прокомментировал твит Боснийской федерации футбола, где было написано о решении провести товарищеский матч с россией. Руслан выложил фото разрушенного стадиона "Десны" в Чернигове и подписал с сарказмом: "Спорт вне политики. Определенно".

Sport out of politics. Sure. pic.twitter.com/ycL87NsYpF