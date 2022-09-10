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"Спорт вне политики". росСМИ попытались очернить Малиновского за его слова о войне и опозоризились

Наши за границей
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"Спорт вне политики". росСМИ попытались очернить Малиновского за его слова о войне и опозоризились

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские СМИ попытались опятнать репутацию футболиста "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского, но у них это не получилось.

Украинец прокомментировал твит Боснийской федерации футбола, где было написано о решении провести товарищеский матч с россией. Руслан выложил фото разрушенного стадиона "Десны" в Чернигове и подписал с сарказмом: "Спорт вне политики. Определенно".

российские СМИ подхватили слова Руслана и без указания источника опубликовали новость, в которой дали только цитату: "Спорт вне политики. Определенно". При этом фото разрушенного стадиона опубликовано не было, а весь посыл Руслана - полностью изменен.

"Спорт вне политики". росСМИ попытались очернить Малиновского за его слова о войне и опозоризились - изображение 1

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский война с Россией
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