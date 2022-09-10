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Коваленко не попал в старт Специи на матч против Наполи

Наши за границей
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Хотя в предыдущих двух встречах выходил с первых минут

Коваленко не попал в старт Специи на матч против Наполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках шестого тура итальянской Серии А "Наполи" примет "Специю" на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Украинский полузащитник гостей Виктор Коваленко не попал в стартовую одиннадцатку на игру.

Отметим, что в предыдущих двух матчах он выходил с первых минут. В общей сложности на его счету уже четыре матча в этом сезоне (первый тур Коваленко пропускал из-за травмы).

Перед стартом встречи "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице, а "Специя" идет 14-й.

Поединок начнется в 16.00.

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В статье: Наполи (Неаполь) Виктор Коваленко Специя
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