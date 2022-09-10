Коваленко не попал в старт Специи на матч против Наполи

В рамках шестого тура итальянской Серии А "Наполи" примет "Специю" на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Украинский полузащитник гостей Виктор Коваленко не попал в стартовую одиннадцатку на игру.

Отметим, что в предыдущих двух матчах он выходил с первых минут. В общей сложности на его счету уже четыре матча в этом сезоне (первый тур Коваленко пропускал из-за травмы).

Перед стартом встречи "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице, а "Специя" идет 14-й.

Поединок начнется в 16.00.