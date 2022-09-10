Коваленко не попал в старт Специи на матч против Наполи
Хотя в предыдущих двух встречах выходил с первых минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках шестого тура итальянской Серии А "Наполи" примет "Специю" на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Украинский полузащитник гостей Виктор Коваленко не попал в стартовую одиннадцатку на игру.
Отметим, что в предыдущих двух матчах он выходил с первых минут. В общей сложности на его счету уже четыре матча в этом сезоне (первый тур Коваленко пропускал из-за травмы).
Перед стартом встречи "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице, а "Специя" идет 14-й.
Поединок начнется в 16.00.
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