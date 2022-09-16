Непонятно. Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ
Коуч Арсенала напустил тумана
Фото: journalbreak
Наставник "Арсенала" Микель Артета пока что не уверен, что украинский игрок канониров Александр Зинченко не выйдет на матч тура АПЛ против "Брентфорда".
Отдельно стоит отметить, что
"Решение по Зинченко мы примем завтра. То, что было решено по поводу паузы на матчи сборных, не означает, что этот же статус игрок имеет на матч чемпионата. Посмотрим, что будет завтра", - сказал Артета.
Напомним, что матч "Брентфорд" – "Арсенал" состоится в воскресенье, 18 сентября, и начнется в 14:00.
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