  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Непонятно. Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ
В тренде

Непонятно. Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ

Наши за границей
(2 голосов)

Коуч Арсенала напустил тумана

Непонятно. Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ

Фото: journalbreak

Новина українською

Наставник "Арсенала" Микель Артета пока что не уверен, что украинский игрок канониров Александр Зинченко не выйдет на матч тура АПЛ против "Брентфорда".

Отдельно стоит отметить, что в пятницу УАФ сообщила, что украинский игрок получил травму и сейчас не сможет приехать в тренировочной лагерь национальной команды.

"Решение по Зинченко мы примем завтра. То, что было решено по поводу паузы на матчи сборных, не означает, что этот же статус игрок имеет на матч чемпионата. Посмотрим, что будет завтра", - сказал Артета.

Напомним, что матч "Брентфорд" – "Арсенал" состоится в воскресенье, 18 сентября, и начнется в 14:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Арсенал Лондон

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Papaye (Dnipro)
16.09.2022 в 22:12
Що це? Тобто гравець рахується травмованим на матчі збірних, а на матч чемпіонату втрачає статус травмованого і може спокійно грати якщо тренерський штаб ухвале рішення щодо його травми?
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
16.09.2022 в 22:31
Да таке може буть, я начальнику сказав шо в мене нога болить, цілий день провів в ліжку з дружиною, вона сказала шо їй моя нога не мішала
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде