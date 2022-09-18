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WhoScored поставил Коваленко самую низкую оценку в команде за игру против Сампдории

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Не лучший матч

WhoScored поставил Коваленко самую низкую оценку в команде за игру против Сампдории

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Специя" обыграла "Сампдорию" в рамках седьмого тура Серии А. Украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел в стартовом составе "орлят" и получил самую низкую оценку среди своих одноклубников.

Портал WhoScored оценил действия Коваленко в 6.0. В то же время ресурс SofaScore поставил второй самый низкий балл "Специи" Виктору – 6,5.

Полузащитник провел на поле 71 минуту, записав в актив желтую карточку на 59 минуте. Это был шестой матч Коваленко в этом сезоне, в том числе третий из первых минут.

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В статье: Сампдория (Генуя) Виктор Коваленко Специя
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