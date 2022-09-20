Украинец забил дебютный гол за Фехервар и отпраздновал в стиле Роналду

Украинский полузащитник "Фехервара" Евгений Макаренко отличился голом в матче 1/32 финала Кубка Венгрии. Соперником "види" был "Керюлети" - команда третьего дивизиона.

На 88-й минуте встречи Макаренко отправил последний мяч в этом поединке, сделав счет 5:2, а затем отпраздновал взятие ворот в стиле звезды "МЮ" Криштиану Роналду. Отметим, что этот гол стал дебютным для Евгения за венгерский клуб.

В матче также принимали участие еще двое украинских легионеров "Фехервара". Богдан Леднев отыграл первый тайм, а Артем Шабанов покинул поле на 60-й минуте.