Зинченко выйдет в старте Арсенала в дерби против Тоттенхэма
Украинец сыграет впервые за три недели
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках девятого тура АПЛ состоится дерби Северного Лондона: "Арсенал" встретится с "Тоттенхэмом" на "Эмирейтс" Стедиум. В старте "канониров" на этот поединок выйдет Александр Зинченко.
⚡️NLD TEAM NEWS— Arsenal (@Arsenal) October 1, 2022
???????? Gabriel in defence
???????? Odegaard in the centre
???????? Jesus leads our attacking line
???? WE ARE THE ARSENAL ⚪️ pic.twitter.com/jn4hMhulK0
Для украинца это будет первое появление на поле с матча Лиги Европы против Цюриха, который состоялся 8 сентября, а в старте Зинченко последний раз играл 4 сентября против “Манчестер Юнайтед”. Поединок с "Брентфордом" 18 сентября Александр пропустил из-за травмы, как и матчи национальной сборной Украины против Шотландии и Армении.
Отметим, что на данный момент "Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ, а "Тоттенхэм" идет третьим, уступая "канонирам" одним очком.
Матч начнется в 14.30. За ходом событий поединка можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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