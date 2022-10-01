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Зинченко выйдет в старте Арсенала в дерби против Тоттенхэма

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Украинец сыграет впервые за три недели

Зинченко выйдет в старте Арсенала в дерби против Тоттенхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках девятого тура АПЛ состоится дерби Северного Лондона: "Арсенал" встретится с "Тоттенхэмом" на "Эмирейтс" Стедиум. В старте "канониров" на этот поединок выйдет Александр Зинченко.

Для украинца это будет первое появление на поле с матча Лиги Европы против Цюриха, который состоялся 8 сентября, а в старте Зинченко последний раз играл 4 сентября против “Манчестер Юнайтед”. Поединок с "Брентфордом" 18 сентября Александр пропустил из-за травмы, как и матчи национальной сборной Украины против Шотландии и Армении.

Отметим, что на данный момент "Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ, а "Тоттенхэм" идет третьим, уступая "канонирам" одним очком.

Матч начнется в 14.30. За ходом событий поединка можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Александр Зинченко
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