Соболь забил яркий гол со штрафного за Брюгге

Украинский защитник Эдуард Соболь отметился ярким голом за "Брюгге", прекрасно исполнив штрафной.

Сегодня бельгийский клуб встречается с "Мехеленом" в рамках Лиги Жупиле. Гол Соболя на 52-й минуте стал уже вторым в матче – первый на 37 минуте забил Хутгла.

Этот мяч является первым результативным действием Эдуарда в текущем сезоне за Брюгге. Сегодняшний матч является седьмым для украинца в рамках чемпионата.