Соболь забил яркий гол со штрафного за Брюгге
Ювелирный удар
Фото: FC Bruges NO SWEAT NO GLORY
Украинский защитник Эдуард Соболь отметился ярким голом за "Брюгге", прекрасно исполнив штрафной.
Сегодня бельгийский клуб встречается с "Мехеленом" в рамках Лиги Жупиле. Гол Соболя на 52-й минуте стал уже вторым в матче – первый на 37 минуте забил Хутгла.
Этот мяч является первым результативным действием Эдуарда в текущем сезоне за Брюгге. Сегодняшний матч является седьмым для украинца в рамках чемпионата.
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