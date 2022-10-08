Кухаревич – в старте Хиберниана на матч шотландской Премьер-лиги

Эдинбургский "Хиберниан" огласил стартовый состав команды на предстоящий матч против "Мазервелла" в рамках десятого тура шотландской Премьер-лиги. Украинский форвард Николай Кухаревич снова попал в основу команды.

Таким образом, украинец сыграет уже третью игру за "Хиберниан". Ранее Кухаревич уже выходил на матчи против "Абердина" (сделал ассист) и "Росс Каунти" (без результативных действий). "Хиберниан" сейчас идет на четвертом месте в таблице чемпионата.

Стартовый состав "Хиберниана":

Маршалл – Кадден, Порту, Хэнлон, Кабраха – Ньюэлл, Кэмпбелл, Кенна – Бойл, Юан, Кухаревич