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Кухаревич – в старте Хиберниана на матч шотландской Премьер-лиги

Наши за границей
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Третий матч Николая в основе команды

Кухаревич – в старте Хиберниана на матч шотландской Премьер-лиги

Фото: Edinburgh News

UA-Футбол
Новина українською

Эдинбургский "Хиберниан" огласил стартовый состав команды на предстоящий матч против "Мазервелла" в рамках десятого тура шотландской Премьер-лиги. Украинский форвард Николай Кухаревич снова попал в основу команды.

Таким образом, украинец сыграет уже третью игру за "Хиберниан". Ранее Кухаревич уже выходил на матчи против "Абердина" (сделал ассист) и "Росс Каунти" (без результативных действий). "Хиберниан" сейчас идет на четвертом месте в таблице чемпионата.

Стартовый состав "Хиберниана":

Маршалл – Кадден, Порту, Хэнлон, Кабраха – Ньюэлл, Кэмпбелл, Кенна – Бойл, Юан, Кухаревич

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В статье: Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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