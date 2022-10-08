Кухаревич – в старте Хиберниана на матч шотландской Премьер-лиги
Третий матч Николая в основе команды
Фото: Edinburgh News
Эдинбургский "Хиберниан" огласил стартовый состав команды на предстоящий матч против "Мазервелла" в рамках десятого тура шотландской Премьер-лиги. Украинский форвард Николай Кухаревич снова попал в основу команды.
Таким образом, украинец сыграет уже третью игру за "Хиберниан". Ранее Кухаревич уже выходил на матчи против "Абердина" (сделал ассист) и "Росс Каунти" (без результативных действий). "Хиберниан" сейчас идет на четвертом месте в таблице чемпионата.
Стартовый состав "Хиберниана":
Маршалл – Кадден, Порту, Хэнлон, Кабраха – Ньюэлл, Кэмпбелл, Кенна – Бойл, Юан, Кухаревич
Team news: ???????????????????????? ???????? ????#GGTTH ????⚪️⚫️ pic.twitter.com/HNPuQgBuy7— Hibernian Football Club (@HibernianFC) October 8, 2022
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