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Лунин сыграет в Эль-Классико. Анчелотти подтвердил, что Куртуа не готов к матчу против Барселоны

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Очередной поединок украинца за мадридцев

Лунин сыграет в Эль-Классико. Анчелотти подтвердил, что Куртуа не готов к матчу против Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти на передматчевой пресс-конференции подтвердил, что основной голкипер команды Тибо Куртуа не успеет полноценно восстановиться до поединка против "Барселоны":

"Куртуа чувствует себя достаточно хорошо, но завтра он не сыграет", - заявил итальянец.

Также Анчелотти добавил, что Куртуа восстановился от травмы, однако ему нужно провести несколько тренировок, чтобы набрать форму и быть готовым к официальным поединкам.

Отметим, что бельгийский голкипер пропустил последние четыре матча "Реала" из-за радикулита. Вместо Куртуа за "сливочных" на воротах играл украинский голкипер Андрей Лунин. Соответственно, именно у футболиста национальной сборной есть шанс дебютировать в "Эль Классико"

Напомним, что "Реал" и "Барселона" встретятся в рамках девятого тура испанской Ла Лиги 16 октября. Стартовый свисток запланирован на 17:15.

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В статье: Карло Анчелотти Барселона Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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