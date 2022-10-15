Лунин сыграет в Эль-Классико. Анчелотти подтвердил, что Куртуа не готов к матчу против Барселоны

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти на передматчевой пресс-конференции подтвердил, что основной голкипер команды Тибо Куртуа не успеет полноценно восстановиться до поединка против "Барселоны":

"Куртуа чувствует себя достаточно хорошо, но завтра он не сыграет", - заявил итальянец.

Также Анчелотти добавил, что Куртуа восстановился от травмы, однако ему нужно провести несколько тренировок, чтобы набрать форму и быть готовым к официальным поединкам.

Отметим, что бельгийский голкипер пропустил последние четыре матча "Реала" из-за радикулита. Вместо Куртуа за "сливочных" на воротах играл украинский голкипер Андрей Лунин. Соответственно, именно у футболиста национальной сборной есть шанс дебютировать в "Эль Классико"

Напомним, что "Реал" и "Барселона" встретятся в рамках девятого тура испанской Ла Лиги 16 октября. Стартовый свисток запланирован на 17:15.