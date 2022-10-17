Игнатенко забил единственный гол Бордо в матче с Бастией - ВИДЕО
Поединок закончился вничью 1:1
instagram.com/danyaignatenkoo97
Украинский хавбек французского Бордо Даниил Игнатенко отметился забитым голомм в выездном матче 12-го тура Лиги 2 против Бастии.
Украинец открыл счет на 84-й минуте матча - головой вколотил мяч после углового.
Впрочем, удержать победу гости не сумели - Бастия уже в компенсированное время вырвала ничью - 1:1
После этой ничьей Бордо продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая Гавр на 1 балл.
Напомним, что это 2-й гол Даниила в 10 матчах за Бордо в этом сезоне. Также на есго счету 1 ассист.
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18.10.2022 в 09:37
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