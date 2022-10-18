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"Ни о чем не жалею". Морозюк ответил на хейт из-за перехода в клуб россиянина

Наши за границей
(2 голосов)

Николай Морозюк рассказал, почему решил перейти в ФК "Красава"

"Ни о чем не жалею". Морозюк ответил на хейт из-за перехода в клуб россиянина

Скриншот: YouTube-канал Витя Кравченко

Новина українською

Капитан кипрского клуба "Красава" Николай Морозюк рассказал, почему принял решение перейти в клуб, владелец которого является российский видеоблогер бывший футболист Евгений Савин.

"Я оказался здесь из-за ситуации в стране. Уехал с семьей в Турцию. Затем спустя некоторое время получил предложение от Евгения Савина. До этого мы не знакомы лично. Не скрою, я был подписан на него с 2016 года. Следил за его блогом. Однажды вечером я сидел со своей матерью и обсуждали.

Я сказал: "Мне интересно, скажет ли он хоть что-нибудь". Знаю, что для украинцев это многое значит. Когда увидел, что он выпускает этот выпуск – для меня это был очень сильный поступок. И тут все совпало. Я принял решение и ни о чем не жалею. Все круто, все нравится.

Был ли хейт? Да. Это те люди, которые не владели информацией. Не скрою, что каждому украинцу сейчас режет ухо слово "россия". Но каждый адекватный человек должен понимать, что не все россияне… Не знаю, может, я ошибаюсь. У меня огромное количество друзей, которые говорят по-русски.

Не скрою, что когда я приехал на Кипр, то напрягался, когда слышал русский язык на фоне всего происходящего. Я был как еж. А потом мы начинаем общаться, и на эту тему мы не можем не общаться. И ты уже слышишь его позицию и мнение на этот счет.

И мне хочется обнять его и сказать: "Друг, ты с нами". Мне все равно откуда ты. Главное, что у тебя внутри. Как в голове, так и в сердце", — сказал Морозюк.

Напомним, ФК "Красава" - это клуб российского видеоблогера Евгения Савина. После начала полномасштабной войны он опубликовал выпуск с украинскими футболистами, в котором осудил агрессию своей родины. Затем он переехал на Кипр и заявил свою команду во второй дивизион.

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В статье: Николай Морозюк
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_uа (Vinnytsia)
18.10.2022 в 09:47
Вони там в Динамо всі такі. Ганьблять дідів з села.
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+1
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
18.10.2022 в 09:41
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+1
0

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