Артета назвал сроки восстановления Зинченко после травмы

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о состоянии здоровья травмированного защитника Александра Зинченко перед матчем Лиги Европы против ПСВ.

"Беспокоит ли меня травма Зинченко? Нет, не думаю. У него было повреждение икроножной мышцы, поэтому он отсутствовал в этот период. Вернется ли он в строй до старта чемпионата мира? Да", — цитирует Артету пресс-служба "канониров".

В текущем сезоне 25-летний Зинченко провел шесть матчей за "Арсенал" во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу. Перенесенный поединок 2-го тура Лиги Европы между лондонским клубом и ПСВ пройдет сегодня, 20 октября и начнется в 20:00 (киевское время).