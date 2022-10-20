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Артета назвал сроки восстановления Зинченко после травмы

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Украинец пропустил несколько матчей "Арсенала"

Артета назвал сроки восстановления Зинченко после травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о состоянии здоровья травмированного защитника Александра Зинченко перед матчем Лиги Европы против ПСВ.

"Беспокоит ли меня травма Зинченко? Нет, не думаю. У него было повреждение икроножной мышцы, поэтому он отсутствовал в этот период. Вернется ли он в строй до старта чемпионата мира? Да", — цитирует Артету пресс-служба "канониров".

В текущем сезоне 25-летний Зинченко провел шесть матчей за "Арсенал" во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу. Перенесенный поединок 2-го тура Лиги Европы между лондонским клубом и ПСВ пройдет сегодня, 20 октября и начнется в 20:00 (киевское время).

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета ПСВ (Эйндховен) Александр Зинченко
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Источник:
arsenal.com

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