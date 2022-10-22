Лунин в запасе Реала впервые за семь матчей. Куртуа вернулся в основу

Мадридский "Реал" огласил стартовый состав на предстоящий матч 11 тура Ла Лиги против "Севильи". На позиции вратаря, впервые за семь матчей, сыграет бельгиец Тибо Куртуа.

Украинец Андрей Лунин вернулся в запас команды после шести матчей в основе подряд. С ним "Реал" четырежды победил и дважды сыграл вничью. К сожалению, лишь в двух матчах из шести Андрею удалось не пропустить.

Стартовый состав "Реала":

Тибо Куртуа – Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди – Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени – Феде Вальверде, Вини Джуниор, Родриго