Лунин в запасе Реала впервые за семь матчей. Куртуа вернулся в основу
Тибо наконец-то восстановился
Фото: TEAMtalk
Мадридский "Реал" огласил стартовый состав на предстоящий матч 11 тура Ла Лиги против "Севильи". На позиции вратаря, впервые за семь матчей, сыграет бельгиец Тибо Куртуа.
Украинец Андрей Лунин вернулся в запас команды после шести матчей в основе подряд. С ним "Реал" четырежды победил и дважды сыграл вничью. К сожалению, лишь в двух матчах из шести Андрею удалось не пропустить.
Стартовый состав "Реала":
Тибо Куртуа – Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди – Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени – Феде Вальверде, Вини Джуниор, Родриго
????✅ Our starting ???????? ???? @SevillaFC! #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/DBgG92JICl— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) October 22, 2022
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