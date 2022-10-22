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Лунин в запасе Реала впервые за семь матчей. Куртуа вернулся в основу

Наши за границей
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Тибо наконец-то восстановился

Лунин в запасе Реала впервые за семь матчей. Куртуа вернулся в основу

Фото: TEAMtalk

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" огласил стартовый состав на предстоящий матч 11 тура Ла Лиги против "Севильи". На позиции вратаря, впервые за семь матчей, сыграет бельгиец Тибо Куртуа.

Украинец Андрей Лунин вернулся в запас команды после шести матчей в основе подряд. С ним "Реал" четырежды победил и дважды сыграл вничью. К сожалению, лишь в двух матчах из шести Андрею удалось не пропустить.

Стартовый состав "Реала":

Тибо Куртуа – Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди – Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени – Феде Вальверде, Вини Джуниор, Родриго

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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