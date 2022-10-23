У Малиновского – одна из лучших оценок в Аталанте за матч против Лацио. Команда Руслана проиграла 0:2
Sofascore дал Малиновскому 6.8, Whoscored – 6.2
Бергамская "Аталанта" провела матч против римского "Лацио" в рамках 11 тура итальянской Серии А и с треском проиграла. Итоговый счет – 2:0 в пользу римской команды.
Украинец Руслан Малиновский снова не вышел в стартовом составе клуба. Главный тренер "Аталанты" Джен-Пьеро Гасперини выпустил украинского полузащитника только после перерыва вместо Марио Пашалича.
Учитывая в целом слабое выступление бергамской команды, Малиновский был одним из лучших игроков. Sofascore оценили его игру в 6.8, Whoscores – в 6.2.
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