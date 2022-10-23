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У Малиновского – одна из лучших оценок в Аталанте за матч против Лацио. Команда Руслана проиграла 0:2

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(1 голосов)

Sofascore дал Малиновскому 6.8, Whoscored – 6.2

У Малиновского – одна из лучших оценок в Аталанте за матч против Лацио. Команда Руслана проиграла 0:2

UA-Футбол
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Бергамская "Аталанта" провела матч против римского "Лацио" в рамках 11 тура итальянской Серии А и с треском проиграла. Итоговый счет – 2:0 в пользу римской команды.

У Малиновского – одна из лучших оценок в Аталанте за матч против Лацио. Команда Руслана проиграла 0:2 - изображение 1

Украинец Руслан Малиновский снова не вышел в стартовом составе клуба. Главный тренер "Аталанты" Джен-Пьеро Гасперини выпустил украинского полузащитника только после перерыва вместо Марио Пашалича.

У Малиновского – одна из лучших оценок в Аталанте за матч против Лацио. Команда Руслана проиграла 0:2 - изображение 2

Учитывая в целом слабое выступление бергамской команды, Малиновский был одним из лучших игроков. Sofascore оценили его игру в 6.8, Whoscores – в 6.2.

У Малиновского – одна из лучших оценок в Аталанте за матч против Лацио. Команда Руслана проиграла 0:2 - изображение 3

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Лацио (Рим)
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