Кухаревич забил в третьем матче подряд. Украинец сделал единственный гол Хиберниана Абердину

"Хиберниан" разгромно уступил "Абердину" (1:4) в рамках чемпионата Шотландии. Единственный гол гостей забил Николай Кухаревич.

Николай реализовал свой момент на 69-ой минуте встречи. Он забил уже в третей игре подряд.

Ранее в чемпионате от Кухаревича пострадали "Сент-Мирен" (3:0) и "Сент-Джонстон" (1:2).

В этом сезоне Николай провел 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего украинца в 400 тысяч евро.