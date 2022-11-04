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Кухаревич забил в третьем матче подряд. Украинец сделал единственный гол Хиберниана Абердину

Наши за границей
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Разгромное поражение, но с голом Николая

Кухаревич забил в третьем матче подряд. Украинец сделал единственный гол Хиберниана Абердину

Фото: facebook.com/HibernianFootballClubOfficial

Новина українською

"Хиберниан" разгромно уступил "Абердину" (1:4) в рамках чемпионата Шотландии. Единственный гол гостей забил Николай Кухаревич.

Николай реализовал свой момент на 69-ой минуте встречи. Он забил уже в третей игре подряд.

Ранее в чемпионате от Кухаревича пострадали "Сент-Мирен" (3:0) и "Сент-Джонстон" (1:2).

В этом сезоне Николай провел 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего украинца в 400 тысяч евро.

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В статье: Абердин Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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