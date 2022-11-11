Малиновский: Я забил Интеру на Сан-Сиро, теперь хочу забить на нашем стадионе

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский высказался о поражении от "Лечче" 1:2, а также предстоящий матч против "Интера".

"В матче с "Лечче" мы пропустили два гола, затем отыграли один мяч, но не использовали все свои моменты. Нужно играть лучше. Хорошо, что впереди домашний матч с "Интером", и мы намерены сыграть лучше. Нужно показать, что у нас хорошая команда, которая может играть с любым соперником.

Считаю, что "Аталанта" находится в хорошей форме, поэтому жаль, что будет пауза на ЧМ-2022. Матч с "Интером"? Я забил им на Сан-Сиро, а теперь хочу забить нашем стадионе", — сказал Малиновский.