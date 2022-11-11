Малиновский: Я забил Интеру на Сан-Сиро, теперь хочу забить на нашем стадионе
В воскресенье Аталанта сыграет с Интером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский хавбек "
"В матче с "Лечче" мы пропустили два гола, затем отыграли один мяч, но не использовали все свои моменты. Нужно играть лучше. Хорошо, что впереди домашний матч с "Интером", и мы намерены сыграть лучше. Нужно показать, что у нас хорошая команда, которая может играть с любым соперником.
Считаю, что "Аталанта" находится в хорошей форме, поэтому жаль, что будет пауза на ЧМ-2022. Матч с "Интером"? Я забил им на Сан-Сиро, а теперь хочу забить нашем стадионе", — сказал Малиновский.
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