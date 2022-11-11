 Малиновский: Я забил Интеру на Сан-Сиро, теперь хочу забить на нашем стадионе ᐉ UA-Футбол
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Малиновский: Я забил Интеру на Сан-Сиро, теперь хочу забить на нашем стадионе

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В воскресенье Аталанта сыграет с Интером

Малиновский: Я забил Интеру на Сан-Сиро, теперь хочу забить на нашем стадионе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский высказался о поражении от "Лечче" 1:2, а также предстоящий матч против "Интера".

"В матче с "Лечче" мы пропустили два гола, затем отыграли один мяч, но не использовали все свои моменты. Нужно играть лучше. Хорошо, что впереди домашний матч с "Интером", и мы намерены сыграть лучше. Нужно показать, что у нас хорошая команда, которая может играть с любым соперником.

Считаю, что "Аталанта" находится в хорошей форме, поэтому жаль, что будет пауза на ЧМ-2022. Матч с "Интером"? Я забил им на Сан-Сиро, а теперь хочу забить нашем стадионе", — сказал Малиновский.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
fcinternews

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