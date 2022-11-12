Валмиера – новый чемпион Латвии. В составе клуба – сразу три украинца
Артур Мурза, Иван Желизко и Роман Якуба
Фото: FC Dynamo Kyiv
В чемпионате Латвии определился новый чемпион – им стал клуб "Валмиера", из одноименного города. Это первая победа команды в чемпионате страны. Ранее клубу удалось победить лишь однажды – в 2017 году он взял золото во втором дивизионе.
В составе "Валмиеры" выступает сразу три украинца – это Артур Мурза, Иван Желизко и Роман Якуба. Первый является левым вингером, второй – опорным полузащитником, третий – центральным защитником.
Мурза переехал в "Валмиеру" летом 2022 года из харьковского "Металлиста" на правах свободного агента. Желизко перебрался в Латвию в начале февраля из чешской "Карвины". Якуба же играет за команду с лета 2021 года, когда перешел из "Шахтера".
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