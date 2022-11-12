 Виталий Миколенко получил травму в матче за Эвертон. Его заменили на 30-й минуте ᐉ UA-Футбол
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Виталий Миколенко получил травму в матче за Эвертон. Его заменили на 30-й минуте

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Его заменили на Шеймуса Коулмана

Виталий Миколенко получил травму в матче за Эвертон. Его заменили на 30-й минуте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сегодня снова вышел в стартовом составе команды – уже в пятнадцатый раз подряд. Ливерпульский клуб играет против "Борнмута" в гостях.

Миколенко получил травму головы уже на 25 минуте. Четыре минуты подряд ему оказывали медицинскую помощь, однако продолжить игру он все же не сумел. Уже на 29 минуте его заменили на Шеймуса Коулмана.

За первые четырнадцать матчей с Виталием в основе в текущем сезоне "Эвертон" трижды победил, пять раз сыграл вничью и шесть раз проиграл. Лишь один раз украинец не отыграл все 90 минут – в четвертом туре против "Брентфорда".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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