 Красота! Украинец Калюжный забил сумасшедший гол в Суперлиге Индии ᐉ UA-Футбол
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Красота! Украинец Калюжный забил сумасшедший гол в Суперлиге Индии

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец разрывает в Индии

Красота! Украинец Калюжный забил сумасшедший гол в Суперлиге Индии

Фото: indiansuperleague.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник Иван Калюжный забил уже четвертый гол за свой клуб "Керала Бластерс" в Суперлиге Индии. 24-летний хавбек смачно приложился метров тридцати в левый верхний угол ворот.

Отметим, что Калюжный перебрался в "Кералу Бластерс" в июле 2022 года. За это время он провел за новый клуб шесть матчей (чемпионат Индии стартовал в начале октября) и забил четыре гола.

Ранее Калюжный выступал за "Металлист", киевское "Динамо", "Металлист 1925", "Рух", "Александрию" и исландский "Кеплавик".

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В статье: Иван Калюжный Керала Бластерс
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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
13.11.2022 в 21:47
Цікаво, на яких "законних підставах" він виїхав з України після введення воєнного стану?Судячи з першості, яку він обрав, вистачило "довідки з інвалідности"?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2022 в 21:28
Динамовець
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0

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