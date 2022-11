Красота! Украинец Калюжный забил сумасшедший гол в Суперлиге Индии

Украинский полузащитник Иван Калюжный забил уже четвертый гол за свой клуб "Керала Бластерс" в Суперлиге Индии. 24-летний хавбек смачно приложился метров тридцати в левый верхний угол ворот.

It was a proper belter of a goal from Ivan Kaliuzhnyi! ????????????#KBFCFCG #HeroISL #LetsFootball #KeralaBlasters #IvanKaliuzhnyi pic.twitter.com/0r5ROZf1ht