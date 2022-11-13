Красота! Украинец Калюжный забил сумасшедший гол в Суперлиге Индии

Украинский полузащитник Иван Калюжный забил уже четвертый гол за свой клуб "Керала Бластерс" в Суперлиге Индии. 24-летний хавбек смачно приложился метров тридцати в левый верхний угол ворот.

Отметим, что Калюжный перебрался в "Кералу Бластерс" в июле 2022 года. За это время он провел за новый клуб шесть матчей (чемпионат Индии стартовал в начале октября) и забил четыре гола.

Ранее Калюжный выступал за "Металлист", киевское "Динамо", "Металлист 1925", "Рух", "Александрию" и исландский "Кеплавик".