Источник: Ребров прибыл в Киев и встретился с людьми из УАФ

Украинский главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прибыл в Киев.

Это первое посещение Украины специалистом с момента полномасштабного вторжения РФ,

При этом, как сообщает "Брутальный футбол" Ребров встречался с людьми из УАФ.

Информацию о том, что Ребров прибыл в Киев, подтвердил и журналист Игорь Цыганык, однако о встрече с представителями УАФ ему неизвестно.

Цыганык отметил, что тренер посещал госпиталь, также он планирует ехать в Бородянку для проведения мастер-класса.