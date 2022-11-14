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Источник: Ребров прибыл в Киев и встретился с людьми из УАФ

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Источник: Ребров прибыл в Киев и встретился с людьми из УАФ

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Украинский главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прибыл в Киев.

Это первое посещение Украины специалистом с момента полномасштабного вторжения РФ,

При этом, как сообщает "Брутальный футбол" Ребров встречался с людьми из УАФ.

Информацию о том, что Ребров прибыл в Киев, подтвердил и журналист Игорь Цыганык, однако о встрече с представителями УАФ ему неизвестно.

Цыганык отметил, что тренер посещал госпиталь, также он планирует ехать в Бородянку для проведения мастер-класса.

Напомним, что в последнее время украинские СМИ активно обсуждают такой вариант, что Ребров может возглавить сборную Украины.

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В статье: Сергей Ребров Украина Игорь Цыганык Аль-Айн (ОАЭ) УАФ
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