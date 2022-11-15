Украинский футболист приостановил карьеру ради службы в ВСУ
Сменил футбольную форму на военную
Фото: facebook.com/Wegrzcanka
Украинский футболист команды "Венгжанка" из седьмой по силе лиги чемпионата Польши Николай Жидков принял решение приостановить выступления за клуб, чтобы пойти защищать с оружием в руках родину от рашистов.
В крайнем матче "Венгжанки" одноклубники и соперники устроили для него коридор почета. Также ему вручили памятную футболку и букет цветов в национальных цветах Украины и Польши.
"Я знаю, что видео моего прощания распространили в Польше и Украине, что меня называют героем. Я не герой. Герои – это те, кто почти 9 месяцев борется за свободу Украины. Но такой поступок клуба стал очень приятным для меня.
Думаю, каждый украинец уже понимает, что означает эта война. Где он должен быть, и что ему делать. Раньше я мог помочь другим способом, но этого уже недостаточно. Если мы хотим иметь свободную страну, то должны дать нечто большее от себя. Я и так долго ждал, многие там 9 месяцев воюют. Боюсь ли? Когда я здесь, то нет. Но когда пойду, наверное, будет страшно.
Если украинцы ничего не будут делать и не будут воевать, эта война придет ко всем, не только в Украине. Мне очень хорошо в Польше, я заработал немного денег. Но если я хочу жить в Украине, то должен бороться за ее свободу. Стремлюсь жить в свободной стране, в мире, но сначала я и другие украинцы должны бороться за это", - приводит слова Николая Dziennik Polski.
Популярное сейчас
- Мудрик признался, что самый дорогой игрок Серии А просил у него футболку
- "Скоро увидимся". Звезда ПСЖ записал видеообращение к Мудрику
- Мудрик рассказал, с тренерами каких клубов общался летом о переходе
- Виталий Миколенко получил травму в матче за Эвертон. Его заменили на 30-й минуте
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО