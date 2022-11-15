Украинский футболист приостановил карьеру ради службы в ВСУ

Украинский футболист команды "Венгжанка" из седьмой по силе лиги чемпионата Польши Николай Жидков принял решение приостановить выступления за клуб, чтобы пойти защищать с оружием в руках родину от рашистов.

В крайнем матче "Венгжанки" одноклубники и соперники устроили для него коридор почета. Также ему вручили памятную футболку и букет цветов в национальных цветах Украины и Польши.