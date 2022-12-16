Зозуля - о запрете ФИФА на выступление Зеленского: Мудаки! Но чего еще можно было ожидать от этих продажных крыс
И призвал УАФ наконец-то отреагировать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Райо Махадаонда" Роман Зозуля отреагировал на
"Мудаки! Но чего еще можно было ожидать от этих продажных крыс? Когда российскими рублями у них устланы футбольные поля и домашние газоны, то они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти агрессора, прикрываясь идиотской отмазкой "спорт вне политики".
Но у меня только вопрос в УАФ, а вы там долго спать будете или может тоже как-нибудь отреагируете?" – написал Зозуля в Инстаграме.
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