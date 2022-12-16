Зозуля - о запрете ФИФА на выступление Зеленского: Мудаки! Но чего еще можно было ожидать от этих продажных крыс

Украинский нападающий "Райо Махадаонда" Роман Зозуля отреагировал на запрет ФИФА президенту Украины Зеленскому выступить перед финалом ЧМ-2022 .

"Мудаки! Но чего еще можно было ожидать от этих продажных крыс? Когда российскими рублями у них устланы футбольные поля и домашние газоны, то они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти агрессора, прикрываясь идиотской отмазкой "спорт вне политики".

Но у меня только вопрос в УАФ, а вы там долго спать будете или может тоже как-нибудь отреагируете?" – написал Зозуля в Инстаграме.