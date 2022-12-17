Малиновский сыграл в стартовом составе Аталанты в победном спарринге против Ниццы

Итальянская "Аталанта" встречалась с французской "Ниццей" в рамках товарищеского матча.

Украинец Руслан Малиновский появился в стартовом составе "бергамасков" на этот поединок и провел на поле 68 минут, после чего был заменен на Жереми Бога.

В итоге "Аталанта" победила "Ниццу" 3:0, а Руслан покинул поле при счете 2:0 на табло. Полузащитник результативными действиями не отличился.

Отметим, что “бергамаски” проведут свой первый официальный поединок после международной паузы против “Специи” 4 января.