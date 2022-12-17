Яремчук результативным действием помог Брюгге разгромить соперника с украинцем в составе

В товарищеском поединке вчера, 16 декабря, Брюгге разгромил Зюлте-Варегем со счетом 3:0.

Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в старте "черно-синих" и уже на седьмой минуте отличился ассистом. С передачи форварда счет в матче открыл Мейер.

#CluZwa 1️⃣ - 0️⃣



⏱️ 07’ | Meijer opent de score na een knappe steekbal van Yaremchuk. pic.twitter.com/Fqp3XJRSsj — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 16, 2022

Яремчук отыграл первый тайм, а Соболь вышел после перерыва. Также во втором тайме на поле в составе "Варегема" появился арендованный у "Шахтера" украинский защитник Александр Драмбаев. После перерыва "Брюгге" забил еще дважды и в итоге победил со счетом 3:0.

Отметим, что Яремчук в этом сезоне отличился двумя голами и двумя ассистами в 12 матчах, а Соболь сыграл в 14 поединках и забил один мяч. В то же время Драмбаев в этом чемпионате провел 16 встреч в составе "Варегема" (один гол).