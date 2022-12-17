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Яремчук результативным действием помог Брюгге разгромить соперника с украинцем в составе

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Соболь тоже принял участие в матче

Яремчук результативным действием помог Брюгге разгромить соперника с украинцем в составе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В товарищеском поединке вчера, 16 декабря, Брюгге разгромил Зюлте-Варегем со счетом 3:0.

Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в старте "черно-синих" и уже на седьмой минуте отличился ассистом. С передачи форварда счет в матче открыл Мейер.

Яремчук отыграл первый тайм, а Соболь вышел после перерыва. Также во втором тайме на поле в составе "Варегема" появился арендованный у "Шахтера" украинский защитник Александр Драмбаев. После перерыва "Брюгге" забил еще дважды и в итоге победил со счетом 3:0.

Отметим, что Яремчук в этом сезоне отличился двумя голами и двумя ассистами в 12 матчах, а Соболь сыграл в 14 поединках и забил один мяч. В то же время Драмбаев в этом чемпионате провел 16 встреч в составе "Варегема" (один гол).

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В статье: Роман Яремчук Эдуард Соболь Зюлте-Варегем
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