Челси нашел альтернативу Мудрику

Лондонский “Челси” обдумывает над оформлением трансфера полузащитник РБ “Лейпциг” Дани Ольмо, если сорвется переход Михаила Мудрика. Об этом сообщает The Sun.

Этот вариант приблизится к реальности, если украинец все же выберет “Арсенал”. В данном случае трансфер испанца является альтернативой переходу вингера "Шахтера".

Однако лондонцы уже сделали запрос РБ "Лейпциг", чтобы поинтересоваться на счет условий потенциального трансфера. “Быки” пока не собираются продавать своего игрока.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Ольмо в 40 млн евро. Испанец почти три года выступает в составе "быков" и за этот период провел 106 матчей, записав в свой актив 19 голов и 22 ассиста. Также за этот период Дани сыграл более 20 поединков в составе сборной Испании.