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Челси нашел альтернативу Мудрику

Наши за границей
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В случае срыва перехода

Челси нашел альтернативу Мудрику

фото - Getty Images

Новина українською

Лондонский “Челси” обдумывает над оформлением трансфера полузащитник РБ “Лейпциг” Дани Ольмо, если сорвется переход Михаила Мудрика. Об этом сообщает The Sun.

Этот вариант приблизится к реальности, если украинец все же выберет “Арсенал”. В данном случае трансфер испанца является альтернативой переходу вингера "Шахтера".

Однако лондонцы уже сделали запрос РБ "Лейпциг", чтобы поинтересоваться на счет условий потенциального трансфера. “Быки” пока не собираются продавать своего игрока.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Ольмо в 40 млн евро. Испанец почти три года выступает в составе "быков" и за этот период провел 106 матчей, записав в свой актив 19 голов и 22 ассиста. Также за этот период Дани сыграл более 20 поединков в составе сборной Испании.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик Дани Ольмо
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Источник:
The Sun

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Комментарии (2)
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Joyce (Donetsk)
07.01.2023 в 13:59
Успехов Мудрику в ЧУ!
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Spokoyno (Київ)
07.01.2023 в 13:39
От і вся арифметика гравець, який має досвід у Топ-чемпіонатах сорок, а за "кота у мішку" СТО! Так Мудрик зірки чемпіонату, але України, має міжнародний досвід Утім АПЛ самий інтенсивний чемпіонат, в якому не пару, а до десяти важких матчів за місяць! Із наших тільки Лужний зміг пахати у такому режимі... Наразі Миколенко, у зв'язку з відсутністю альтернативи, так вимушений носитися... Останню гру... не добігав. От і дилема чи не згублять запроси клубу можливість прогресу гравця. А наша "солодка парочка" ТЮ ТЮ і класний вінгер збірній дуже потрібний!
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