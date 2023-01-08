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Cыч оформил дебютный гол за Кортрейк. В этом же матче он отдал голевой пас

Наши за границей
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Алексей вывел свою команду вперед в игре с "Левеном"

Cыч оформил дебютный гол за Кортрейк. В этом же матче он отдал голевой пас

Twitter KV Kortrijk

Новина українською

В рамках 19-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Кортрейк" на выезде играет против "Левена".

На правом фланге полузащиты гостей с первых минут на поле вышел Алексей Сыч. "Кортрейк" пропустил уже на 9-й минуте встречи, но к концовке первого тайма смог сравнять счет. Забил Авенатти как раз после передачи Алексея Сыча. А уже в начале второй половины встречи сам Сыч своим ударом вывел гостей вперед - украинский хавбек отметился забитым мячем на 51-й минуте.

Этот гол стал дебютным для 21-летнего Алексея в футболке бельгийской команды. До этого Сыч отличился лишь ассистом - в матче национального Кубка Бельгии.

Напомним, права на игрока принадлежат львовскому "Руху", а за "Кортрейк" Алексей выступает на правах годичной аренды. Сыч дебютировал за бельгийский клуб 18-го сентября 2022 года в поединке против "Андерлехта", выйдя в стартовом составе и проведя на поле 77 минут.

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В статье: Левен (Бельгия) Кортрейк (Бельгия) Алексей Сыч
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.01.2023 в 00:01
Він півзахисник чи захисник?
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